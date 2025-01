Ilfattoquotidiano.it - “È morta la mamma di Filippa Lagerback. Lasciatemi mandare un forte abbraccio. Ovviamente non sarà con noi”: il cordoglio di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”

A sorpresa ieri, durante la puntata di “CheChe Fa”, si è notata subito una assenza importante, quella di. La spalla storica dinon era presente per un motivo serio e a svelarlo è stato proprio. Ladella, Margaretha Lind, è.Il conduttore ha espresso il suocon parole affettuose: “unnoncon noi”. Laha sempre tenuto ben lontana la sua famiglia dalle luci dei riflettori per proteggerla e custodirne la riservatezza. Gran parte dei famigliari della figura storica di “CheChe Fa”, si trova in Svezia, ma come testimoniato anche da alcune fotografie condivise sui profili ufficiali,ha spesso invitato i parenti a Milano e altrettante volte lei è volata in Svezia.