Ilgiorno.it - Due milioni rubati al suo ex generale. Commercialista finisce alla sbarra

Leggi su Ilgiorno.it

Per oltre vent’anni suo padre, exdell’Esercito, si era rivolto ai servizi delche sotto le sue dipendenze aveva svolto il servizio militare di leva e di cui godeva di una fiducia incondizionata, tanto da fare promettere al figlio in punto di morte di mantenere la collaborazione professionale, nonostante lui facesse lo stesso mestiere. Mamorte della madre l’erede si è accorto che il professionista si sarebbe appropriato di circa 2di euro del patrimonio familiare. Mercoledì entra nel vivo il processo al Tribunale di Monza che vede imputato di appropriazione indebita, furto aggravato e autoriciclaggio Alberto Panigada, monzese 65enne. Nel 2022 i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza avevano eseguito nei suoi confronti una misura cautelare interdittiva dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di tre mesi e un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 1 milione di euro, perché il resto della somma riguardava fatti ormai prescritti.