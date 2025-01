Juventusnews24.com - Danilo Napoli, c’è già l’accordo. Risoluzione con la Juve e possibili alternative ai campani: ultimissimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24, c’è giàcon il difensore brasiliano, ma occhio alla concorrenza. Vicina comunque lacon la: le ultime novitàStando a quanto riportato da Daniele Longo,ha già raggiunto una base di accordi con ilper il suo trasferimento a parametro zero. Intesa con iper un contratto fino all’estate del 2026, che dovrebbe toccare quota 2,5 milioni a stagione di ingaggio.Messo in uscita dal calciomercato, il brasiliano è pronto ora a firmare la. L’ufficialità dell’addio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma occhio anche allatà di un ritorno in Patria. Il Santos tenta il giocatore, che non ha ancora chiuso la porta a questatà.Leggi suntusnews24.com