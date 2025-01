Lettera43.it - Chi è Tataloo, cantante iraniano condannato a morte per blasfemia

Leggi su Lettera43.it

IlAmir Hossein Maghsoudloo, anche noto con il nome d’arte, è statoper. L’accusa è di aver insultato il profeta Maometto. Lo riportano i media di Teheran, sottolineando che la Corte Suprema ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro una precedente condanna del maggio 2024 a cinque anni di detenzione. Il verdetto non è tuttavia definitivo, pertanto l’artista potrà impugnarlo presentando a sua volta ricorso. Fra le voci più famose ma anche controverse della scena musicale iraniana, in passato era finito in manette in più occasioni con le accuse di promozione della prostituzione e disturbo della quiete pubblica.IlAmir(Screenshot YouTube).Amir, chi è ilperOriginario di Teheran, il 37enne artista Amirè stato uno dei pionieri della musica pop e rap in Iran, dove ha iniziato la carriera nei primi Anni 2000.