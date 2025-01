Lanazione.it - Carnevale di Sansepolcro: appuntamento domenica 23 febbraio con maschere, sfilate e divertimento

Arezzo, 20 gennaio 2025 –di23consi prepara a celebrare ilcon il tradizionale evento all’insegna dell’allegria e della tradizione.23il centro storico sarà invaso dae musica per una giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Il cuore della festa cambia location mantenendo la verve di sempre. A causa dei lavori in corso nella piazza principale, il palco della festa verrà spostato in Viale Armando Diaz, ma tutta la città sarà protagonista. La manifestazione prenderà il via alle ore 15:00, con il ritrovo dei gruppi partecipanti presso Porta Romana. Da lì avrà inizio la sfilata lungo Via XX Settembre, che culminerà in Viale Armando Diaz, dove appunto sarà allestito il palco centrale.