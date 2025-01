Biancavilla rubano alcolici nei supermercati fermati in due

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di Vincenzo Bauso (classe 1977) e Alfio Branchina (classe 1992). I due sono accusati, in concorso tra loro, di rapina e furto aggravato.I fatti che hanno portato all’emissione di questa misura cautelare risalgono tra ottobre e novembre 2024 e comprendono cinque episodi distinti. L’indagine ha permesso di raccogliere prove che, pur nel rispetto della presunzione di innocenza, indicano che i due avrebbero, in diverse occasioni, rimosso i dispositivi antitaccheggio per rubare bevande alcoliche da tresituati a Paternò,e Misterbianco, per un valore complessivo che supera le centinaia di euro.Le denunce delle vittime hanno consentito agli investigatori di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza, che sono stati poi confrontati con alcune fotografie di sospetti, tra cui i due indagati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.