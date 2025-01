Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 20 gennaio: Quinto Miotti, Claudio Pellegrini ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

20edTrentasette presenze in Serie A tra Torino e Palermo. In precedenza aveva vestito la maglia del Casale nella Divisione Nazionale. Quarant’anni fa ci lasciò, nel giorno dell’ultima rete con l’Inter di Antonio Sabato. Il 20del 1985,scriveva l’explicit realizzativo nella massima serie.P.S. Non potevamo di certo dimenticare che.Mi sorpresero molto i ‘preparativi’ dal ventennale del suo esordio. Come il primo titolo in prima pagina di Sport Week (“Avere vent’anni”) e il libro curato dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Alessandra Bocci: di quel volume se ne parlo anche nella trasmissione di Sky Sport ‘Lo sciagurato Egidio’. Eh già,è il quarantesimo anniversario dal debutto di Paolo Maldini.