A Quarrata il 24 gennaio il dibattito sul libro ' Sul colle più alto' di Valdo Spini

Firenze, 202024 – Il 24alle ore 21 al Circolo Arci di(Pistoia) si svolgerà ilsul'Sulpiù' (edizioni Solferino, Milano) di, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. A moderare l'evento – che apre la rassegna 'Costituzione e dialoghi tra culture' nella città – sarà Daniela Gori de La Nazione. Nelrievoca le figure che si sono succedute come capi dello Stato, da De Gasperi a Mattarella, ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica rappresentativa più alta della Repubblica. Sono quattordici vicende che fanno quasi tutte storia a sé perché presentano svolgimenti molto diversi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e del contesto politico. 'Costituzione e dialoghi tra culture' è un ciclo di incontri organizzati da Arci Pistoia, col patrocinio della città die la collaborazione di Agorà e Libera di Pistoia.