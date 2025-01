Ilgiorno.it - Vigevano, incendio nella notte in hotel: 20 persone evacuate, 4 intossicate dal fumo

(Pavia), 19 gennaio 2025 -all'Ducale a, con 20 evacuati di cui 4 intossicati da, per fortuna non in gravi condizioni. L'allarme è scattato poco prima delle 2.30 di oggi, domenica 19 gennaio, e in via Gian Giacomo Trivulzio sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 mezzi "provenienti dalla sede centrale di Pavia - spiega la nota degli stessi vigili del fuoco - dal distaccamento die dal Distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Mortara. A causa del, sono state20". I soccorsi sanitari sono intervenuti sul posto in codice rosso con due ambulanze, della Cri e della Croce Azzurra di, insieme all'auto medica. Per fortuna nessuno degli evacuati è risultato in condizioni gravi, anche se comunque sono state valutate sul posto 4, una donna di 45 e tre uomini di 44, 35 e 27 anni, con i trasporti all'Ospedale Civile dicon le ambulanze in codice verde.