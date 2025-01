Liberoquotidiano.it - "Ucraini infuriati". Sigma boy, chi sono le due baby russe che invadono il mondo

D'accordo, dicantanti ilè zeppo sin dalla notte dei tempi, da Gigliola Cinquetti e Nikka Costa, da Britney Spears a Justin Bieber fino ai nostri teneri Gazosa. Lasciamo stare lo Zecchino d'oro e altri contenitori per bambini. Lungi da noi essere bacchettoni, ageisti o catastrofisti, ma qui parliamo di 11enni che scalano le classifiche mondiali con brani pop ammiccanti. Non è un po' presto? È un caso internazionale quello delle due giovanissime cantantiche hanno inciso (probabilmente grazie al massiccio uso dell'AI) un brano diventato virale in tutto ilcon 52 milioni di visualizzazioni, al punto da essere scelta dall'Atalanta per un video postato sui suoi social e anche dallo Sparta di Praga.Boy, pezzo cantato da Svetlana Chertischeva, di 11 anni, e Maria Yankovskaya, di 12, è stata inclusa nella classifica internazionale hot dance/pop songs sul sito della rivista musicale americana Billboard, posizionandosi al settimo posto.