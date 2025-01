Universalmovies.it - Silo | Novità nel cast regular della Stagione 3

Ashley Zukerman e Jessica Henwick faranno parte delterzadi, la fortunata serie tv targata Apple TV+.La serie tv, reduce dal “doppio rinnovo” per una terza e quartaconfermato a fine anno, potrà contare sull’apporto attoriale di Ashley Zukerman (Succession) e Jessica Henwick (Iron Fist), entrambi ingaggiati per ruoli danella terza. A confermarlo è stato un articolo diffuso nei giorni scorsi da Deadline.Secondo la fonte, Zukerman avrà il ruolo di Daniel, un membro del Congresso caratterizzato da una grande ambizione, mentre la Henwick darà il volo a Helen, una giovane giornalista. Nessun dettaglio è stato invece rivelato sulla data di lancionuovaNote di Produzione““, basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, bestseller del New York Times, “Wool”, racconta la storia degli ultimi diecimila abitantiTerra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale.