Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: anticipazioni, inchieste, servizi e casi del 19 gennaio

Questa sera alle 20:30 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci: ecco un'anteprima dellegiornalistiche preparate dalla redazione. Questa sera 19alle 20:30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, torna, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. In questo nuovo appuntamento saranno approfonditi temi cruciali per il nostro Paese conesclusive sul mondo della politica e dello sport. Iage diLa puntata si apre con Il ponte a tutti i costi, un'inchiesta di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Enrica Riera, che esamina il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente sostenuto dal ministro Matteo Salvini.