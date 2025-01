Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Turno infrasettimanale a Kronplatz, arrivano Kitzbuehel e Garmisch

La Coppa del Mondo di sci2025 prosegue in un mese di gennaio davvero senza soluzioni di continuità. Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi ai Campionati Mondiali di Saalbach e gli appuntamenti si susseguono uno dietro l’altro.Il comparto femminile sarà il primo a tornare in azione e lo farà nella giornata di martedì 21 gennaio con l’attesissimo gigante disulla temibile “Erta”. Dopodiché trasferimento in Germania, dato che nel weekend siggerà sulla Kandahar di-Partenkirchen per due prove veloci (una discesa e un superG).Passando agli uomini, invece, siamo pronti per vivere l’imperdibile settimana disulla mitologica Streif. Dopo i canonici tre giorni dedicati alle prove della discesa, il programma prevedrà un superG nella giornata di venerdì 24 gennaio, quindi discesa sabato 25 gennaio e, infine, il classifico slalom di domenica 26 gennaio.