Oltre due anni per una visita e l'oculista diventa un miraggio: "Presenterò una denuncia"

Legnano (Milano) – “Mi aspettavo tre, quattro mesi di attesa. E invece mi hanno comunicato che la prima disponibilità era all’ospedale di Cuggiono il 30 marzo 2027”. Luciano Lo Bianco, presidente della sezione cittadina della Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, classe 1953, ha un diavolo per capello. “Sono stato recentemente dall’ottico per rifare gli occhiali e il professionista mi ha detto che un occhio potrebbe presentare un principio di cataratta – racconta –. Così mi ha consigliato di fare un accertamento da un oculista. Mi sono recato dal medico di famiglia, che mi ha prescritto l’impegnativa per una primacon tonometria visus. Sulla ricetta è indicato che la prestazione doveva essere erogata entro 30 giorni (visite) e entro 60 giorni (visite strumentali)”. Lo Bianco è andato al Cup dell’ospedale di Legnano.