Iltempo.it - Niente più canoa al laghetto dell'Eur. Che sta succedendo a Roma

Leggi su Iltempo.it

Oltre cento giovani sportivi di«orfani» del'Eur e costretti a spostarsi nelle strutture di Ostia e Tor di Quinto per continuare ad allenarsi. La vicenda riguarda gli atleti'Ssd Canottieri Eur, finiti loro malgrado a fare le spese di un intricato contenzioso tra Eur spa, proprietario del Centro Mariner (l'unica area delin cui si può scendere in acqua in sicurezza con la) e il conduttorea struttura, la società Geosport Eur999, che secondo l'ente Eur sta occupando abusivamente l'area, visto che il contratto è scaduto nel 2018. «Da dicembre i ragazzi non accedono più ale a marzo inizia l'attività agonistica», spiega il papà di uno degli atleti. Così le famiglie hanno deciso di unirsi per portare alla luce la vicenda, chiedendo di poter tornare al più presto al