Napoli picchia con una chiave inglese e minaccia di morte il figlio 15enne perché omosessuale | arrestato

Non accettava che ilfossee così ha iniziato a perseguitarlo: gli ha mandato minacce divia whatsapp, mentre era a scuola. Lo ha colpito con unaal volto, alle gambe, al collo. Vessazioni continue subìte da un ragazzino, a. Qualcuno, però, a scuola ha convinto ila denunciare tutto. Sono così partite le indagini dei carabinieri e il papà, un 48enne pregiudicato, è stato.L’accusa a carico dell’uomo è di maltrattamenti. Ilè ora in una comunità protetta. Il ragazzino era in aula quando ha letto le minacce diche aveva scritto il padre. Si è spaventato, ha raccontato tutto, ha chiesto aiuto agli insegnanti che a loro volta hanno chiamato i carabinieri. Un racconto, quello che la vittima ha fatto ai militari, che ha portato alla luce altri particolari: insulti, botte, lividi lasciati dalle percosse subite, senza che, purtroppo, la sua famiglia denunciasse.