Quotidiano.net - Melania Trump, chi la vestirà per l’insediamento alla Casa Bianca? Scatta il toto-abito

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 gennaio 2025 – Come sidomani nel giorno dela presidente degli Stati Uniti del marito Donald?vigilia dell’evento di domani se lo domandano un po’ tutti gli osservatori. Dopo che la bella (bis) first lady nel giorno della proclamazione della vittoria si è vestita Dior con un completo rigoroso, grigio, gonna ben sotto al ginocchio e giacca stra-classica Bar come quella lanciata nel 1947 da Monsieur Christian e sempre rieditataperfezione ddirettrice creativa italiana Maria Grazia Chiuri, ora ci si aspetta che sia un grande marchio americano a vestiree molti sussurrano il nome del più famoso e potente Ralph Lauren che la vestì già al primo insediamento:di cashmere e giacchina bolero celeste cielo in quel gennaio 2017 a sfidare il freddo di Washington allora, domani staremo a vedere.