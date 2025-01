Zonawrestling.net - Matt Hardy parla di Malakai Black:”Un ritorno in WWE non è fuori dal regno delle possibilità”

Il tempo diin AEW sembra essere giunto al termine, e ora la conversazione si è spostata su cosa potrebbe succedere dopo per l’ex leader della House of. Sebbene né AEW néabbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali, i segnali sembrano chiari dopo che sia Cope che Will Ospreay hanno fatto riferimento alla sua assenza dai programmi AEW. Report precedenti affermavano che non sarebbe tornato in AEW. Ha chiuso con la compagnia ed è stato di fatto “eliminato” con il promo di Will Ospreay. Aveva fatto sapere agli amici di voler tornare in WWE negli ultimi anni.Ora, il veterano del wrestlingha espresso la sua opinione sul prossimo passo di, affermando che non sarebbe sorpreso se unin WWE fosse nei piani.ndo a The Extreme Life ofha riconosciuto la presenza unica die ha accennato al fatto che il suo periodo in AEW non abbia mai funzionato come avrebbe dovuto:“Individuo estremamente talentuoso.