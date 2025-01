Ilfattoquotidiano.it - Malena a Verissimo: “L’addio al porno? Il lavoro non bastava mai, pensavano fossi una gallina dalle uova d’oro”

“Ilnonmai,chela“. Con queste parole,, all’anagrafe Filomena Mastromarino, ha commentato la sua decisione di dire addio al mondo del cinema hard. Una scelta consapevole, voluta dalla stessa ex attrice, che, adesso, vorrebbe solamente “riprendermi Filomena”, la persona dietro al personaggio, che lei ha percepito sempre più distante durante la sua esperienza nel settoregrafico.Ospite a, dunque,ha spiegato perché ha deciso di lasciare il suoda attrice hard: “Mi sono resa conto chestava annientando Filomena. Il personaggio resta sempre, però ci tengo a riprendermi Filomena, tantissimo”. Una decisione maturata per tanti motivi, ma fu un momento in particolare a far riflettere l’ex attrice, oggi 40enne: “Un giorno, mandai un messaggio ad un mio collaboratore, spiegandogli che non avrei potuto partecipare ad una serata.