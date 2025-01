Terzotemponapoli.com - Lukaku a DAZN: “Ora tocca a noi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Romeluha parlato adopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, una partita fondamentale per il proseguimento del campionato. L’attaccante belga ha condiviso il suo pensiero sul momento della squadra e sul futuro, con una chiara enfasi sul lavoro di squadra e sulla maturità che stanno acquisendo.Un cammino lungo e impegnativoIl campionato, secondo, è ancora lungo e la strada per arrivare al traguardo è tutta da percorrere. La vittoria contro l’Atalanta è stata importante, ma il focus rimane sulla continuità. “Volevamo dimostrare di esserci contro una squadra forte. Ora guardiamo alla prossima sfida,” ha dichiarato, con la consapevolezza che ogni partita può fare la differenza.: Lavoro e crescita continuaha sottolineato come la squadra stia facendo significativi passi in avanti.