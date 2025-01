Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Jasmin Coratti approda in semifinale, ora i quarti maschili

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:58 Errori su errori per Huber. Ringraziano Yankov ed il pubblico di. Tocca ora a Gabriel Messner. L’azzurro sfida l’austriaco Prommegger.13:56 Nulla da fare per Felicetti, che prova ad alzare il ritmo nel finale ma non riesce a rimontare Caviezel per 7 centesimi. Si procede con il bulgaro Yankov opposto al tedesco Yankov.13:55 Subito emozioni azzurre con Mirko Felicetti che sfida lo svizzero Dario Caviezel.13:53 Altro allenamento agonistico per, che approfitta dell’uscita di scena di Dancha. L’azzurra sfiderà inla fuoriclasse Miki.13:51 La leader della classifica generale sigla l’undicesimaconsecutiva rifilando 21 centesimi all’avversaria. E’ il momento di. L’azzurra è opposta all’ucraina Annamari Dancha.