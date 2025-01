Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:34 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di/Shneider. Poco meno di 20al via dell’incontro di secondo turno del torneo di doppio femminile.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del secondo turno del doppio femminile deglitra Sara/Jasminee le russe Mirra/Diana. Secondo confronto diretto tra le due coppie dopo la finale per l’oro Olimpico che ha sorriso alle azzurre. Il duo vincente dell’incontro troverà agli ottavi lee Kimberly Birrell ed Olivia Gadecki.si presentano a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali le padrone di casa Hon e Saville. L’emiliana punta anche a proseguire la marcia nel torneo di doppio misto in compagnia di Andrea Vavassori, e nella mattinata italiana tornerà in campo in coppia con il piemontese.