L’immersione poi il dramma. La tragica morte del sub a Calafuria

Livorno, 19 gennaio 2025 – Sembrava una mattina come tutte le altre, un sabato di metà gennaio perfetto per fare una delle sue amate immersioni nel mare della costa livornese. Invece per Stefano Palagini, 55 anni originario di San Miniato, quella giornata così perfetta si è trasformata in una tragedia. Ieri mattina intorno alle 11 si era immerso nelle acque circostanti la zona di, in corrispondenza dell’iconica torre. Socio di un diving nell’Empolese e sub esperto, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua, davanti alla scogliera. Subito dopo essere riemerso, Palagini è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato a lungo sul posto prima di essere trasferito a Pisa con l’elisoccorso, in condizioni che sono apparse purtroppo fin da subito disperate. Le operazioni di rianimazione sulla scogliera sono state lunghe e disperate.