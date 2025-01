L’annuncio di TikTok | Stiamo ripristinando il servizio negli Usa Lavoreremo con Trump

Leggi su Open.online

Dopo la pausa di stamanetorna disponibile nei device di tutti gli americani. «In accordo con i fornitori,il. Ringraziamo il presidenteper aver fatto la necessaria chiarezza e aver dato assicurazioni ai provider». Lo affermaimpegnandosi a «lavorare con Donaldper una soluzione di lungo termine che mantengaStati Uniti». Ieri alla Nbc News il presidente eletto aveva pensato a una proroga di 90 giorni del, tempo utile per trovare poi una soluzione a lungo termine con il gigante cinese. «Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì», aveva precisato. Il down è dovuto al fatto che la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della società cinese, invitando Bytedance a vendere le sue quote, pena il ban in tutti gli stati americani.