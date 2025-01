Serieanews.com - La top 5 delle squadre che hanno speso di più a gennaio: c’è un’italiana a sorpresa

Il calciomercato diè entrato nel vivo, ma per ora c’è solo una squadra italiana nella top 5“big spender”. E no, non è nessuna che vi aspettavateMaxence Caqueret è uno degli acquisti più cari (per ora) del calciomercato internazionale (AnsaFoto) – serieanews.comSe ti chiedessero di immaginare qualimesso mano al portafoglio per il mercato invernale del 2025, a chi penseresti? Probabilmente al solito Paris Saint-Germain, qualche inglese con risorse infinite e magari un brasiliano ambizioso. Ma tra spese folli e colpi strategici, c’è unache arriva direttamente dalla nostra Serie A.Naturalmente è una classifica assolutamente provvisoria. Mancano due settimane alla fine di tutto, i soldiiniziato a girare adesso e la sensazione è che invece da qui al termine del calciomercato la graduatoria sarà completamente rivoluzionata.