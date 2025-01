Ilrestodelcarlino.it - La città piange Ivo Giannoni. Fotografo e animo gentile

Cordoglio tra Ancona e provincia per la scomparsa di Ivoapprezzato e dall’. Sarebbe deceduto in casa nei giorni scorsi, ma la terribile notizia si è diffusa soltanto ieri pomeriggio. Sarebbe stato il figlio, che vive fuori dalle Marche, a trovarlo senza vita all’interno della sua abitazione nel centro del capoluogo, dopo aver provato invano a contattarlo telefonicamente. Nato a Osimo nel 1949, aveva 75 anni.era molto conosciuto, anche in virtù delle sue collaborazioni. Tante e variegate, come quella con l’Accademia dello Stoccafisso all’Anconetana, piuttosto che da fotoreporter dell’Arcidiocesi Ancona-Osimo. Evento che trovavi, Ivo c’era con la sua Nikon: pronto a "catturare" protagonisti e scene. Il direttore del periodico Presenza, il quindicinale dell’Arcidiocesi, Marino Cesaroni è stato tra i primi a riportare il triste fatto: "Al di là del rapporto professionale, mi legava ad Ivo una profonda amicizia che si è andata consolidando in 18 anni di stretta collaborazione.