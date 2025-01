Inter-news.it - Klinsmann: «Stupito da Thuram. Inter ha due rose, spero vinca in Europa»

Jurgensi è così pronunciato nel pre-partita di-Empoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.LE EMOZIONI – Jurgenha raccontato aTV le sue sensazioni sul ritorno a San Siro, in questo caso per assistere al match contro l’Empoli: «Bello tornare a Milano, a San Siro, per vedere l’. Il campionato è moltoessante, con il Napoli e l’che stanno facendo bene. Oggi vi è una situazione particolare, con i partenopei che sono tornati al vertice e l’che deve giocare più competizioni. Sarà molto difficile, mache l’la Champions League. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, le sue qualità. A me piace tantissimo, l’ho visto crescere in Bundesliga e sono stato molto contento di vederlo all’. Non mi aspettavo di assistere a queste prestazioni in nerazzurro.