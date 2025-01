Sport.quotidiano.net - Juve, assalto a Tomori: pronti 30 milioni, Conceicao nicchia

Bologna, 19 gennaio 2025 – La vittoria sul Milan rilancia ladi Motta nella corsa ai primi quattro posti, ma resta poco da fare in ottica Scudetto con il Napoli vincente a Bergamo e l’Inter con due partite in meno. Intanto, la squadra ha mandato un segnale di crescita dopo i tanti pareggi e ora anche il mercato può avere una ulteriore accelerata. Presi Kolo Muani, si attende il transfer, e Alberto Costa, questa può essere la settimana del centrale difensivo e oggi il primo nome della lista è Fikayo, avversario ieri allo Stadium., il Milan apre a 30Sarà una settimana decisiva per Fikayo. Giuntoli lo ha individuato come principale obiettivo di mercato per la difesa e tenterà l’finale. Ipotesi prestito oneroso da 5più riscatto da 25-30 e il Milan sembra predisposto a cedere.