Ilgiorno.it - Incidenti in aumento, vandali e alcol. Droni e telecamere per la sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo un trend discendente durato un decennio, aumentano glistradali a Cologno. Nel 2024, infatti, ne sono stati rilevati dalla polizia locale 210, di cui 118 con feriti ma nessuno mortale: nel 2023 i sinistri erano stati 183, 27 in meno. "Quest’anno installeremo due o tre passaggi pedonali intelligenti, dopo i quattro già presenti, proprio perché a far le spese sono soprattutto i pedoni", ha annunciato il comandante Fabio Scupola, durante la festa del corpo di ieri mattina in largo Salvo D’Acquisto, che ha visto lo schieramento ufficiale dei 36 agenti, 10 sottuficiali e 10 ufficiali davanti all’amministrazione e alle forze dell’ordine. Grazie al progetto finanziato dalla Regione, Cologno Sicura, il territorio ha potuto godere di 288 presenze, "fino a 5 pattuglie. Questo ci ha permesso di ripulire i parchi.