Incendio nell’appartamento è partito così | c’è un morto

Tragedia a Poviglio, nella Bassa Reggiana, dove unè costato la vita a un uomo e ha causato il ferimento di una donna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15, in una tranquilla zona residenziale.Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato provocato dalla canna fumaria dell’abitazione, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto il tetto della casa. All’interno viveva una coppia di anziani. La vittima, un pensionato con problemi di deambulazione, non è riuscita a mettersi in salvo. La moglie, invece, è riuscita a fuggire nonostante sia rimasta intossicata. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma ed è attualmente sotto osservazione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento, e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto.