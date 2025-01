Quotidiano.net - Il ministro giapponese Takeshi Iwaya partecipa all'insediamento di Trump

Ildegli Esteriparteciperà all'del Presidente degli Stati Uniti Donald; una presenza che secondo i media nipponici servirà da apripista al vertice tra i due capi di stato previsto in febbraio a Washington. Si tratta della prima volta che il responsabile della diplomazia di Tokyo parteciperà all'di un presidente degli Stati Uniti, al posto dell'ambasciatorea Washington. "Spero che riusciremo a comunicare bene e a rendere il vertice significativo", ha dichiarato, spiegando che il team dilo ha invitato nella convinzione che la visita rappresenterà un'occasione per promuovere le relazioni tra i due Paesi alleati. È possibile cheincontrerà il senatore Marco Rubio, scelto dacome segretario di Stato, e ancora in attesa di confermato dal Senato Usa.