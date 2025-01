Ilrestodelcarlino.it - Genitori di ronda alla Meridiana: “Non potevamo aspettare un’altra aggressione”

Casalecchio di Reno (Bologna), 18 gennaio 2025 – “Dopo quello che è successo non possiamo stare con le mani in mano in attesa di”. Si sono organizzati in tre turni, una ventina di persone, tutti casalecchiesi e dei dintorni, tutti preoccupati, e anche a conoscenza diretta delle due aggressioni avvenute nel giro di pochi giorni tra la stazione dei treni e il centro commercialedi Casalecchio. Così con la regia di Roberto Castro, non nuovo ad iniziative in tema di sicurezza,, ma anche semplici cittadini, si sono dati il turno nel percorrere le zone ritenute più a rischio. “Non sono ronde. E’ che il sabato accompagno mia figlia che trascorre il pomeriggio fino a sera, e stavolta invece dila sua chiamata per venirla a prendere più tardi, sono restata qui, insieme ad altri due amici”, dice Francesca, che conosce bene idel sedicenne minacciato con un coltello e derubato domenica scorsa di giubbotto, cellulare e portafogli.