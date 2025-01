Spazionapoli.it - Garnacho, novità dell’ultim’ora dall’Inghilterra: la decisione è definitiva

Ultimissime Napoli –su Alejandro, giocatore finito nel mirino del club azzurro come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.Una vittoria pesantissima, un segnale forte a tutta la Serie A. I tre punti conquistati a Bergamo, contro l’Atalanta, sono un’iniezione di fiducia importante per il Napoli di Antonio Conte, che nelle ultimissime partite è apparso particolarmente in forma, con un gioco che sta divenendo sempre più fluido. Per non parlare del carattere e della tenuta mentale, vero e proprio marchio di fabbrica di una squadra che ora sogna in grande. Insieme a essa, c’è anche una piazza che ormai è conquistata dallo spirito di sacrificio palesato dal Napoli targato Conte, così come dimostrato dall’accoglienza straordinaria nella notte al rientro da Bergamo (clicca qui per le immagini).