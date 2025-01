Ilfattoquotidiano.it - Douglas Luiz oltre a Cambiaso: il City vuol fare spesa in casa Juve, che punta Kelly del Newcastle a titolo definitivo

La sensazione è che adesso si stia davvero creando un asse, quello che lega l’Inghilterra all’Italia. Con più squadre protagoniste: Manchesterntus soprattutto; Milan esullo sfondo. Perché come spesso capita il calciomercato diventa un domino, e occorre districare la matassa per capire meglio ogni mossa. Si parte quindi da Walker, che con lantus non ha a che, ma colsì: l’esterno dei citizens è a un passo dal trasferimento al Milan. Può giocare sulla fascia, che è il suo ruolo naturale, o al centro, dove al momento ha spazio Tomori. Che però piace tantissimo a Thiago Motta.Il difensore è il primo obiettivo dei bianconeri, che sono disposti a investire una cifra importante per l’acquisto a, anche più di 25 milioni di euro. Ma non è facile riuscirci, perché per Conceiçao il giocatore è importante e in un momento delicato come questo per i rossoneri non sarebbe proprio la mossa migliore.