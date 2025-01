Lanazione.it - De Franceschi Pacinotti. Infiltrazioni dal tetto. La soluzione è vicina. I lavori partono a febbraio

Passi in avanti importanti, e tutti quanti confidano essere anche decisivi, per le possibili soluzioni da mettere in atto per sistemare i problemi didalnel "Plesso B" dell’istituto professionale "De" che stanno creando gravi disagi a studenti, docenti e personale scolastico. Tempistiche che dovrebbero prevedere l’inizio deinella seconda metà dicon una durata complessiva di circa due mesi, meteo permettendo. Venerdì scorso il presidente della Provincia Luca Marmo, assieme al consigliere con delega all’edilizia scolastica Gabriele Giacomelli hanno incontrato la dirigente Barbara Paggetti per fare il punto sulle criticità emerse nella sede dell’istituto agrario in via Dalmazia, visti i continui allagamenti e la necessità di spostare le lezioni ad alcune classi creando problemi di non poco conto.