Danilo-Napoli ancora incertezze | una grossa novità attesa la prossima settimana

Calcio Ultimissime –intorno al futuro di: prevista unacon l’arrivo dellaSulcalcio ultimissime arrivano in merito alla vicenda. Il difensore della Juventus resta l’obiettivo principale degli azzurri, ma la trattativa per portarlo in squadra si è rivelata più complessa del previsto. In primis perché, nonostante sia stato messo fuori rosa, il brasiliano non èriuscito a ottenere la rescissione consensuale il calciomercato di gennaio è già arrivato alla sua metà.Quasi 20 giorni per riuscire a trovare un accordo con i bianconeri, che non hanno voluto sentire ragioni. Il club, che non hasostituito gli infortunati Bremer e Cabal, ha rallentato l’uscita del proprio ex capitano proprio per questioni numeriche.