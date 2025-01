Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, affare rimandato a giugno? Importanti novità sul futuro del bianconero. Ultimissime

Importante aggiornamento di calciomercato Juve sul futuro di Cambiaso. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester City punta anche Douglas Luiz ma il nome più caldo rimane quello del laterale. L'affare, però, potrebbe slittare a giugno. L'offerta irrinunciabile dei Citizens potrebbe infatti arrivare per la prossima estate. La trattativa con i bianconeri non è ancora avanzata, come confermato dallo stesso Giuntoli nella giornata di ieri: «Non c'è trattativa in questo momento. Cederlo davanti ad un'offerta irrinunciabile? Non è arrivata, se arriverà ci penseremo».