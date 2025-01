Quifinanza.it - Cala la produzione di mele in Italia e aumentano i prezzi: le regioni più colpite

Leggi su Quifinanza.it

Ladiinnel 2024 sta vivendo una contrazione, con effetti significativi soprattutto a livello regionale, mentre isul mercato continuano a crescere. La situazione si inserisce in un contesto europeo segnato da un calo generalizzato, dovuto principalmente alle gelate primaverili che hanno colpito duramente diversi paesi del continente.ladiine in EuropaSecondo le stime di Assomela e CSO di agosto 2024, lana dita, attestandosi a circa 2.162.500 tonnellate, con una flessione dello 0,6% rispetto all’anno precedente. E in Europa, la situazione non è molto diversa. Infatti, come riportano i dati del WAPA (World Apple and Pear Association), ladia livello europeo nel 2024 si attesta a circa 10,2 milioni di tonnellate, con un calo dell’11% rispetto al 2023 e del 14% rispetto alla media del triennio 2021-2023.