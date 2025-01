Liberoquotidiano.it - Angelo Duro "faro della destra": i compagni trovano un nuovo nemico

La sinistra ha trovato un. No, non stiamo parlando di Elon Musk. Un altroancora, da aggiungere a una lista oggettivamente già abbastanza lunga. Il cattivo, il reazionario, l'uomo nero questa volta è un comico. Ancora non avete capito? Essì, i progressisti ce l'hanno con, attualmente al cinema con “Io sono la fine del mondo”, che al botteghino sta battendo tutti. A prenderlo di mira è stata Repubblica, con Stefano Cappellini che nella newsletter “Hanno tutti ragione” gli ha fatto pelo e contropelo. «Bisognerebbe andare a vedere questo film con», si legge, «per verificare se laha finalmente trovato il suoartistico, il piede di porco dell'egemonia culturale, là dove Sangiuliano ha mollato prima di cominciare, con Giuli troppo aristocratico per trovare l'uscita dal labirinto evoliano e Castellitto che ha lasciato il Centro sperimentale di cinematografia prima di restaurare tutto Squitieri».