Ilgiorno.it - Ancora fuoco in Brianza. Incendio in un magazzino. Paura in mezzo ai negozi

e Sonia Ronconi È stata una pattuglia della polizia locale in transito sulla Nazionale dei Giovi a dare per prima l’allarme per l’che ieri mattina ha distrutto unal terzo piano di una struttura commeciale. Poco prima delle 9, la pattuglia ha notato la fuoriuscita di fumo dall’edificio al civico 45 che ospita al piano terra alcuni. Gli agenti hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei vigili del, assicurandosi che non ci fossero persone all’interno dei locali da cui fuoriusciva fumo. Sul posto si sono portate rapidamente diverse squadre di vigili deldel comando provinciale di Monza e. In particolare sono state inviate due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro soccorso, un modulo schiuma e la vettura del funzionario di guardia.