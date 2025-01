Game-experience.it - Xbox Game Pass, rivelati i 6 giochi che verranno rimossi il 31 gennaio 2025

Microsoft ha rivelato l’elenco dei sei titoli chedail 31. Questi, tra cui spiccano titoli acclamati come Death’s Door e Darkest Dungeon, lasceranno il catalogo su tutte le piattaforme supportate: PC, console e Cloud. L’annuncio arriva tramite l’app ufficialee il portale dedicato, confermando un appuntamento ormai abituale per gli abbonati al servizio.Gli utenti che vogliono continuare a giocare dopo la scadenza possono acquistare icon uno sconto esclusivo del 20% riservato agli abbonati, mantenendo tutti i progressi accumulati durante il periodo di abbonamento. Questa è una buona opportunità per chi desidera arricchire la propria libreria digitale con titoli di qualità.Ecco i 6 titoli chepresto da:Anuchard (PC, console e Cloud)Broforce (PC, console e Cloud)Darkest Dungeon (PC, console e Cloud)Death’s Door (PC, console e Cloud)Maquette (PC, console e Cloud)Serious Sam 4: Siberian Mayhem (PC, console e Cloud)Tra iin uscita, Death’s Door merita particolare attenzione: un’avventura evocativa con unplay che richiama i souls-like, caratterizzata da un’ambientazione unica e un protagonista alquanto insolito, un piccione armato di spada.