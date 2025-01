Zonawrestling.net - WWE: La New Bloodline scatenata a SmackDown, mentre Solo Sikoa si allontana silenzioso

Leggi su Zonawrestling.net

è finalmente tornato adopo un’assenza che ha lasciato i fan in attesa.L’ultima apparizione diin TV risale al 6 gennaio, quando fu sconfitto da Roman Reigns in un Tribal Combat Match durante il debutto di RAW su Netflix. La settimana scorsa non era presente, ma la sualo era.è tornato aall’inizio della seconda ora dello show, affiancato sul ring da Jacob Fatu e Tama Tonga. I fan di San Diego lo hanno accolto con fischi, impedendogli addirittura di parlare.getta il microfono e sitra la folla, senza dire nemmeno una parola. Jacob Fatu e Tama Tonga rimangono in silenzio sul ring, osservando senza intervenire. .@PechangaArenaSD isn’t having it!can NOT get a word in pic.twitter.com/awuOn92gRh— WWE (@WWE) January 18, 2025 Jacob Fatu prende la parola, esprimendo la sua stanchezza per il disprezzo, l’odio e l’invidia che riceve.