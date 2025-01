Bergamonews.it - Volontari in soccorso per chi ha troppi debiti, il progetto di Diakonia e commercialisti

Bergamo. Si sono concluse le prime due giornate di formazione dedicate a oltre 40delpromosso dall’Odcec Bergamo e dalla FondazioneOnlus, strumento operativo di Caritas Bergamasca, per combattere il sovraindebitamento sul territorio. Negli incontri del 9 e 16 gennaio 2025 è emerso quanto il fenomeno sia sempre più diffuso e con gravi ripercussioni sul benessere delle persone e delle famiglie.Ilsi inserisce nell’ambito di un impegno ultradecennale portato avanti dall’Odcec Bergamo e dal suo Occ (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento): l’iniziativa è rivolta alle persone in difficoltà finanziarie, offrendo loro strumenti concreti per affrontare situazioni di sovraindebitamento.L’Occ Bergamo, unico organismo istituito presso un Ordine Professionale operante nella Provincia di Bergamo, avvia ogni anno circa 100 procedure di composizione della crisi.