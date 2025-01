Metropolitanmagazine.it - Stefano, chi è il figlio di Memo Remigi: la ex famosa, il divorzio e i 4 figli

Nato nel 1969,ha 54 anni ed è ildel noto cantante e personaggio televisivo, nato dall’unione con la sua prima moglie, Lucia Russo, scomparsa nel 2021. Ispirato dal successo del padre,ha seguito le sue orme e si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo qualche tentativo di sfondare come musicista, oggi si è affermato come regista ed è spesso ospite in tv insieme al padre.ha raccontato spesso alcuni dei suoi più bei ricordi d’infanzia sono legati proprio al padre e al tempo trascorso con lui. La prima volta che si è visto pubblicamente (in un’epoca in cui i social non esistevano) fu, non a caso, proprio al fianco del padre nel 1977, voce e volto del videoclip della canzone ‘Torna a casa mamma‘, con un primo piccolo successo replicato l’anno successivo con ‘Dove sei cagnolino?‘.