Piano piano, emerge la verità su Cambiaso: per il City è una seconda scelta (Corsport)

Così definisce il Corriere dello Sport, l’interesse delper. “Una”, eventualmente per giugno e non per gennaio. La priorità di Guardiola è infatti quella di sostituire Rodri. Poi, budget permettendo, si potrà pensare a.Leggi anche: Thiago Motta: «? Non ho nulla da dire. Dissi chi non volevo cedere e poi la Juve li ha venduti», ilci ragiona suScrive il Corriere dello Sport a proposito della trattativa per:“A Manchester sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere la Juve, che si è subito affrettata a blindare (a parole) il proprio gioiello, restando però vigile su eventuali rilanci. Perché in questo calcio dove le plusvalenze orientano il mondo, ogni cosa ha un prezzo. Anche un diamante prezioso.