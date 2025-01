Ilrestodelcarlino.it - Partoanalgesia, dati in aumento: "Cresce la fiducia delle mamme"

in crescita per il percorso didell’ospedale Santa Maria della Scaletta, che in questo 2025 entra nel suo undicesimo anno di attività. Si tratta di un’opportunità, per le future, di affrontare il parto con maggiore serenità grazie alla riduzione del dolore in corso di travaglio. Nel 2024, l’ospedale cittadino ha registrato 747 parti, di cui 179 con, pari a circa il 24 per cento del totale. In pratica, quasi uno su quattro. Un dato, questo, che secondo l’Ausl dimostra "l’efficacia del percorso" e "lante" per questa opzione. "Il dolore è fisiologico durante il parto – ricorda la dottoressa Michela Poli, responsabile del percorso, medico anestesista e rianimatore, a capo del blocco operatorio dell’Azienda Usl di Imola –. Ed è strettamente legato all’emotività dell’evento, difficilmente comparabile ad altre esperienze dolorose e stressanti della vita.