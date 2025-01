Ilrestodelcarlino.it - Pamela uccisa e fatta a pezzi. Ergastolo confermato: "Ma ora trovate i complici"

di Paola Pagnanelli "Parte della giustizia è statam, adesso bisogna solo trovare tutti idi Oseghale, tutti quelli che l’hanno aiutato in questo assurdo massacro". Con gli occhi lucidi Alessandra Verni ieri mattina ha commentato il rigetto del ricorso straordinario in Cassazione sull’omicidio di sua figliaMastropietro, la 18enne romana che il 31 gennaio 2018 fu ritrovata inin due trolley abbandonati lungo la strada alla periferia di Macerata. La condanna all’per Innocent Oseghale, 36enne nigeriano clandestino, è ora definitiva e lui continua a scontarla nel carcere di Ferrara. Sul delitto, senza precedenti nella storia criminale mondiale degli ultimi 50 anni, si erano già chiusi tutti i gradi di giudizio, con i quali l’imputato era stato condannato per violenza sessuale, omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere.