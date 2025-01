Secoloditalia.it - Nuovo modello 730: ecco cosa cambia nel 2025. Tutti gli aggiornamenti principali

Leggi su Secoloditalia.it

Anno, 730, con numerose novità. Tra queste, una sforbiciata alle aliquote Irpef e “pubblico” più ampio, oltre all’introduzione delle cedolari secche per gli affitti brevi. Dopo il mini-restyling che ha trasformato l’Imposta sulle persone fisiche debutta il730 per la dichiarazione dei redditi, che ha interessato, nel 2024, oltre 25 milioni di italiani e che quest’anno dovrà essere presentato entro il 30 settembre all’Agenzia delle Entrate.730:dalLe novità normative sono molte, la principale è sicuramente la stabilizzazione delle tre aliquote e gli scaglioni di reddito, con l’ultima finanziaria che ha reso strutturale l’accorpamento tra i primi due scaglioni. Da ora quindi il prelievo sarà del 23% per redditi fino a 28mila euro, del 35% tra i 28mila e i 50mila euro e del 43% per chi supera i 50mila.