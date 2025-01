Inter-news.it - Mosconi torna titolare dopo 3 mesi! L’impatto in Empoli-Inter Primavera

Leggi su Inter-news.it

Mattiato quest’oggipiù di 3dall’ultima volta. L’esterno ha un grande impatto sulla partita tra, le prime risposte.INFORTUNIO – Mattiaha saltato 10 partite di campionato, non considerando le partite di UEFA Youth League. Dalla gara con l’Hellas Verona dell’1 ottobre 2024 non ha più occupato la fascia destra dell’e la mancanza si è notevolmente sentita. Andrea Zanchetta si è affidato alla sua batteria folta di esterni, pescando tra l’altro uno dei talenti più cristallini del Settore Giovanile: Aymen Zouin.però era il grandissimo attenzionato in questa stagione, che doveva essere quella del salto di qualità. L’infortunio lo ha bloccato, oggi per la prima volta èto, il giudizio suPRIMA VOLTA – Da ottobre ad oggi sono più di tresenza una titolarità, il verdetto sul campo comunque non ne ha risentito.