Mister Movie | Il regista di Back in Action Seth Gordon parla di Jamie Foxx e Cameron Diaz e dell’idea di uno spin-off

Il, già noto per commedie di successo come Horrible Bosses, ha condiviso dettagli interessanti sul nuovo film Netflixin. Il progetto, che segna il ritorno disul grande schermo accanto a, è un mix esplosivo di azione e umorismo che promette di catturare l’attenzione degli spettatori.Un’Introduzione Spettacolare: La Scena sull’AereoLa scena iniziale del film, ambientata su un aereo, è stata una delle sfide più grandi per. Inizialmente concepita come una sequenza su un treno da girare in Italia, la scena è stata completamente ripensata due settimane prima delle riprese a causa di cambiamenti imposti dallo studio. Dopo notti insonni,ha ideato l’apertura che, grazie a un uso intenso di effetti visivi, introduce magistralmente i personaggi principali, Emily e Matt, e il loro passato da spie della CIA.